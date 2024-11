Pietro Lombardi rechnet in neuem Song mit Öffentlichkeit ab

Pietro Lombardi (32) hat seinen neuen Song "OMG" veröffentlicht, in dem er deutlich Stellung zu den jüngsten Ereignissen in seinem Leben nimmt. Der 32-jährige Sänger rechnet in dem Lied sowohl mit der Öffentlichkeit als auch mit den Medien ab, die ihn in den vergangenen Wochen verstärkt unter die Lupe genommen haben. Auf Instagram teilte er einen Ausschnitt des Musikvideos und schrieb dazu: "Ich danke euch für all die Liebe, ich weiß, dass Team Lombardi immer hinter mir steht! Ich hab nur eine Bitte – hört auf den Text!"

Der Song "OMG" beginnt mit den Worten: "Oh mein Gott, hast du gehört, was die sagen, das geht ja mal gar nicht? Ist doch egal, ob es wahr ist, solang es einen Skandal gibt". Diese Zeilen deuten darauf hin, dass er sich als Opfer der öffentlichen Meinung fühlt. Weiter beklagt Pietro die Oberflächlichkeiten der Gesellschaft, die häufig Klatsch und Tratsch über Fakten stellt. Er betont, dass Gerüchte seinen Ruf belasten und hinterfragt, warum Erfolge oft negativ ausgelegt werden: "Steht bei dir ein dicker Wagen vor der Einfahrt, dann sagen sie nicht: 'Schön, was er erreicht hat'."

Nach einem Polizeieinsatz in seiner Villa Anfang Oktober und der darauffolgenden Gerüchteküche rund um seine Beziehung zu seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) wendet sich Pietro mit "OMG" nun gleichermaßen an seine Fans und seine Kritiker. In einem inzwischen gelöschten Statement gestand er zuletzt zwar einige Fehler ein, stellte auf Instagram jedoch klar: "Ich habe Laura nie geschlagen". Dennoch blieb das mediale Interesse ungebrochen. Auch beruflich musste er vor Kurzem einen herben Rückschlag verkraften. So wird er in der nächsten Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar nicht mehr in der Jury sitzen.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

