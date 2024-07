Lena Meyer-Landrut hatte Angst, wieder auf Bühne zu stehen

Hinter Lena Meyer-Landrut (33) liegen turbulente Wochen: Immer wieder musste die Sängerin aufgrund von gesundheitlichen Problemen einige ihrer Konzertauftritte absagen. In einem Interview, das sie bereits Ende Juni mit dem Luxemburger Wort führte, ließ die Beauty in dieser schwierigen Zeit tief in ihr Inneres blicken und verriet, wie es sich anfühlte, wieder auf der Bühne zu stehen. "Ich hatte richtig Angst davor. Ich habe ganz doll gehofft, dass es gut wird und wollte die Zeit auf mich zukommen lassen", erklärte Lena und fügte hinzu: "Die ersten Tour-Termine waren so toll und haben richtig Spaß gemacht, weil das Gefühl, mit meiner Band auf der Bühne zu stehen und unterwegs zu sein, unbeschreiblich ist." Für die weiteren Shows habe sie sich dennoch vorgenommen, so viele Ruhezeiten wie möglich zu nehmen.

Mit der Tageszeitung sprach die 33-Jährige auch offen über ihre Depression und gab preis, weshalb sie ihre Diagnose mit der Öffentlichkeit geteilt hat. "Weil es ein Teil von mir ist und natürlich irgendwie auch einen Einfluss auf das Album hatte. Es entstehen durch die extremen Gefühle gute Songs", fand die Musikerin und betonte dabei: "Für mich ist die Depression etwas ganz Normales und nichts Sensationelles."

Mit dem Song "Satellite" wurde Lena über Nacht zum Star – damit gewann sie den Eurovision Song Contest 2010 und errang damit den zweiten Sieg für Deutschland bei dem Musikwettbewerb. Im Folgejahr trat sie erneut an und erreichte mit ihrem Song "Taken by a Stranger" den zehnten Platz. Nach ihrem Album "Only Love, L“ wurde es längere Zeit still um die Brünette. Ganze fünf Jahre mussten ihre Fans auf neue Musik warten. Ihr neues Album "Loyal to Myself" erschien am 31. Mai.

Getty Images Lena Meyer-Landrut auf der About You Fashion Week, September 2021

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

