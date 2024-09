Megan Thee Stallion und BTS-Star RM bringen neuen Song raus

Erst vor wenigen Tagen teaste Megan Thee Stallion (29) im Netz an, dass es bald eine Kollaboration zwischen ihr und der K-Pop Gruppe BTS geben wird. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Rapperin hat tatsächlich einen Song mit BTS-Star Kim Namjoon (29) aka RM veröffentlicht. Die neue Single trägt den Namen "Neva Play". Auf YouTube präsentieren die zwei sogar ein Musikvideo, in dem einige animierte Clips zu sehen sind und beide gemeinsam ihr musikalisches Talent zum Besten geben. Den Chorus des Liedes performen die zwei Musiker sogar zusammen.

Die Fans sind von dem Hit der beiden Künstler total begeistert. Sie finden es klasse, dass Megan tatsächlich mit einem BTS-Mitglied kollaboriert. In der Kommentarspalte des Videos heißt es beispielsweise: "Kollaboration des Jahres!" Zudem feiern einige Fans die Stimme des gebürtigen Südkoreaners und schwärmen: "RMs tiefe Töne! Verdammt, das macht süchtig!" Ein weiterer Bewunderer meint wiederum: "RMs Stimme ist so tief und – wow! Sein Rap trifft mich so sehr. Was für eine Collab! Gut gemacht MegJoon!"

Zuletzt sorgte Megan mit einem Teaser der etwas anderen Art für eine weitere Überraschung – und zwar einem TikTok-Video, in dem sie ihren vermeintlichen neuen Partner Torrey Craig (33) präsentierte. Zwar löschte sie den Pärchen-Clip prompt wieder – die Gerüchteküche wurde jedoch trotzdem mächtig angekurbelt. Ob die Sängerin den NBA-Star tatsächlich datet und was es mit dem gelöschten Video auf sich hat, ließ sie bisher aber noch offen.

Getty Images Kim Namjoon aka RM, BTS-Mitglied

Getty Images Megan Thee Stallion, Musikerin

