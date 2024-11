Nach Jannik-Trennung: Gerda Lewis will komplett abschließen

In Gerda Lewis' (32) Privatleben ist gerade so einiges los. Vor einigen Tagen gab die Influencerin die Trennung von Jannik Kontalis bekannt. Anlässlich ihres Geburtstages teilt sie nun auf Instagram ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie weinend einen Brief schreibt. "An meinem Geburtstag habe ich zwei Briefe geschrieben. Einen an mein vergangenes (aktuelles) Ich. Das war sehr schmerzhaft und schwer, doch gleichzeitig war es auch ein Abschluss. Ein Abschluss für alles, was in diesem Jahr passiert ist, sehr schöne und auch schmerzhafte Erlebnisse", erklärt sie und ergänzt: "Meine Gefühle an mich selbst zu richten, gib mir Stärke. Stärke, die ich in meinem Brief an mein Zukunfts-Ich ausgedrückt habe." Gerda sei überzeugt, dass die zukünftige Version ihres Selbst stolz auf sich sein kann, dass es so viel in seinem Leben gemeistert habe.

Kurze Zeit später meldet sich die Ex-Bachelorette dann auch noch mal in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Ich habe eben zwei Briefe an mich selbst geschrieben, einen an mein Vergangenheits-Ich oder mein aktuelles Ich, da habe ich sehr viel geweint, offensichtlich, aber es war ein Abschluss, der für mich nötig war. Und einen Brief an mein Zukunfts-Ich und mein Zukunfts-Ich ist sehr glücklich und da werde ich nächstes Jahr auch wieder hinkommen", zeigt sie sich überzeugt. Der Prozess sei zwar sehr auslaugend und emotional, aber auch sehr befreiend für sie gewesen.

Anfang November ließ Gerda die Katze aus dem Sack und gab im Netz die Trennung von Jannik bekannt. "Ich bin nicht mehr mit Jannik zusammen. Es kommt für manche vielleicht überraschend, für andere vielleicht auch weniger", begann sie ihr Statement und gab zu, dass die Trennung sehr schwer war: "Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, fiel mir alles andere als leicht, da wir grundsätzlich eine tolle und gesunde Beziehung hatten." Ein Liebes-Comeback schloss sie dennoch endgültig aus.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Stefan Gregorowius / ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

