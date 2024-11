So begann die Lovestory von Margot Robbie und Tom Ackerley

Margot Robbie (34) und Tom Ackerley (34) blicken auf eine besondere Beziehung zurück, die mit einer gemeinsamen beruflichen Zusammenarbeit begann. Die beiden trafen sich 2013 während der Dreharbeiten zu "Suite Française" und bauten zunächst eine enge Freundschaft auf, bevor sie den Schritt in die Romantik wagten. Trotz spezifischer Herausforderungen, wie den durch ihre Karrieren bedingten räumlichen Trennungen, halten sie sich an die Regel, nicht länger als drei Wochen getrennt zu verbringen. "Wir sprechen jeden Tag, egal wo wir sind", verriet Margot in einem Interview mit Daily Telegraph.

Die Schauspielerin, bekannt durch Rollen in Filmen wie "Babylon" und "I, Tonya", gibt zu, dass die Ehe mit dem Filmproduzenten das "größte Vergnügen" sei. Die beiden sind nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Team und gründeten 2014 gemeinsam mit Kollegen die Produktionsfirma LuckyChap Entertainment in London. Diese Firma hat seither bemerkenswerte Erfolge erzielt, darunter die Produktion des Oscar-nominierten Films "Promising Young Woman" und den Blockbuster Barbie. Die Verbindung von Arbeit und Ehe könnte für viele eine Herausforderung darstellen, doch für die beiden scheint es mühelos zu funktionieren, da sie stets kreative und unkonventionelle Lösungen finden, um Zeit miteinander zu verbringen, selbst wenn dies bedeutet, nur für eine Nacht in ein anderes Land zu fliegen.

Hinter der ruhigen Fassade des Paares verbirgt sich eine anfängliche Geschichte von Freundschaft. Bereits bevor sie zusammenkamen, hegte Margot starke Gefühle für Tom, traute sich aber lange Zeit nicht, ihm diese zu gestehen, aus Angst, es könnte ihre Freundschaft belasten. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. In einem Interview mit Vogue erzählte sie, dass die Partnerschaft mit Tom "so viel Sinn ergab wie nie zuvor etwas anderes". Trotz ihrer Erfolge in der Filmindustrie bewahren sich Margot und Tom eine bodenständige, unaufgeregte Herangehensweise an das Leben und an große Entscheidungen, wie die, wann sie eine Familie gründen möchten. Die frischgebackene Mama erklärte gegenüber dem Magazin PORTER, dass sie sicherstellen möchte, wenn sie Kinder hat, diese in einem gesunden Umfeld aufzuziehen, und es aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt sei, ihre Familie zu vergrößern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie in London, Februar 2024

Anzeige Anzeige