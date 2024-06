Margot Robbies Ehemann Tom teilt das Geheimnis ihrer Ehe!

Schauspielerin Margot Robbie (33) ist seit 2016 mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (34) verheiratet. Der Produzent arbeitet regelmäßig an gemeinsamen Projekten mit seiner Partnerin. Trotz ihrer stressigen Jobs führen die beiden offenbar eine glückliche Ehe. Wie die zwei ihren Beruf und das Privatleben unter einen Hut bekommen, verriet Tom nun gegenüber der Sunday Times in einem seltenen gemeinsamen Interview: "Wir haben keinen Schalter, den man an- und ausschalten kann. Es ist alles zu einer Sache geworden." Sie verbringen angeblich 24 Stunden am Tag zusammen, wodurch alles nahtlos ineinander verläuft.

Der 34-Jährige lernte die australische Schönheit 2013 kennen, als er als Assistent am Set ihres Films "Suite Française" arbeitete. Was damals als Freundschaft begann, entwickelte sich zu einer Liebesbeziehung. Seit 2014 gehen sie als glückliches Paar durchs Leben. Ihre Zuneigung füreinander lässt sich wohl wunderbar mit ihren Jobs kombinieren, wie sie schon öfter bewiesen. So gründeten sie neben der erfolgreichen Produktionsfirma LuckyChap Entertainment erst kürzlich ein weiteres Unternehmen – die australische Gin-Firma Papa Salt. Die Geschäftsfrau erklärte dazu, dass Filme kein greifbares Geschäft sind, sondern eine Idee, bei der man nie weiß, wie es ankommt. Bei ihrem neuesten Unterfangen sei das laut Margot aber komplett anders, wie sie The Times of London berichtete: "Das fühlt sich viel einfacher an, es ist leichter, Dinge vorherzusagen. Man kann das auf einer Kalkulationstabelle auf eine Art und Weise darstellen, wie man es bei einer Filmidee nicht tun kann. Unsere Leidenschaften sind Filme und Getränke, und jetzt haben wir beides miteinander verbunden."

Die gemeinsamen, vielfältigen Projekte scheinen das Paar demnach zusammenzuschweißen. Auch an Margots Mega-Hit Barbie wirkte Tom neben seiner Frau als Produzent mit. Für den Hollywoodstar scheint die "Barbie"-Ära in Sachen Mode aber endgültig abgeschlossen zu sein. Nachdem sie zur Promotour im vergangenen Jahr in rosafarbenen Looks und mit blonder langer Mähne erschienen war, überraschte die Beauty in letzter Zeit mit einem lässigen Look sowie einer neuen Frisur!

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie in London, Februar 2024

Getty Images Margot Robbie 2024 in Los Angeles

