Margot Robbie und Tom sollen nach Geburt überglücklich sein

Vor wenigen Wochen wurden Margot Robbie (34) und ihr Mann Tom Ackerley (34) zum ersten Mal Eltern. Die Schauspielerin und der Regieassistent konnten sich über einen kleinen Jungen freuen. In ihrer Rolle als Eltern scheinen sie voll und ganz aufgehen. Mit People spricht ein Insider über die frisch gebackenen Eltern: "Sie kommen mehr und mehr in ihrer Elternschaft an." Margot und Tom seien "so glücklich" aktuell. Die Kennlernzeit mit ihrem Neugeborenen sollen sie ganz entspannt in ihren eigenen vier Wänden genießen. "Sie sind gerne zu Hause, also lieben sie es gerade unter sich zu sein, einfach zu Hause mit ihm", verrät der Informant weiter.

Margot und Toms Wunsch, eine Familie zu gründen, sei endlich erfüllt worden. “Sie haben so lange darauf gewartet, schwanger zu werden. Es war also fast unglaublich, als das Baby dann geboren wurde”, erklärt die Quelle dem Magazin weiter. Anfang November hatte bereits ein anderer Insider gegenüber Mail on Sunday berichtet, dass Margot einen gesunden Jungen auf die Welt gebracht habe – er soll am 17. Oktober geboren worden sein.

Margot und Tom äußerten sich bislang nicht persönlich zur Geburt ihres ersten Kindes. Doch vor wenigen Tagen gingen Bilder um die Welt, die bewiesen, dass sie nicht länger nur zu zweit sind: Darauf war zu sehen, wie die Barbie-Bekanntheit und ihr Mann gemeinsam mit ihrem Sohn einen kleinen Spaziergang in den Straßen von Venice Beach genossen. Während Tom gut gelaunt den Kinderwagen schob, schlenderte Margot in einer lässigen Latzhose nebenher.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley

Anzeige Anzeige