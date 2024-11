Adele Neuhauser hat Eitelkeit mit dem Älterwerden abgelegt

Adele Neuhauser (65) hat offen über ihr Verhältnis zum Älterwerden und zur Eitelkeit gesprochen. In einem Interview mit Bunte verriet die Schauspielerin, dass sie "aufgehört hat, eitel zu sein" – auch wenn sie sich manchmal noch dabei ertappt, doch darauf zu achten. "Im Grunde hat es wenig Sinn, eitel zu sein, weil man bleibt im Endeffekt dann doch immer das, was man ist", erklärte sie. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem ansteckenden Lachen zeigt Adele, dass Schönheit nicht nur mit Jugendlichkeit verbunden ist.

Zu ihrer Einstellung bezüglich der Eitelkeit passt auch der Titel ihres jüngsten Filmprojekts: Das ARD-Drama "Ungeschminkt". Darin verkörpert die Schauspielerin sogar eine der Hauptrollen: Josefa. Die Protagonistin, geboren als Josef, kehrt nach Jahrzehnten in ihr bayerisches Heimatdorf zurück und wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Obwohl sich der Titel des Filmes weniger aufs Äußerliche der Hauptdarstellerin bezieht, zeigt sich die 65-Jährige in dem Streifen von ihrer natürlichen Seite.

Adele wurde durch Filme wie "Vier Frauen und ein Todesfall" und "Tatort" bekannt. Über die Jahre hat sie eine breite Fangemeinde gewonnen, die ihre Authentizität und ihr ungekünsteltes Auftreten schätzt. Geboren in Griechenland und aufgewachsen in Österreich, begann sie ihre Karriere im Theater, bevor sie den Sprung ins Fernsehen wagte. In der Film- und Fernsehbranche ist sie seit Jahrzehnten etabliert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele Neuhauser im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Monika Fellner Adele Neuhauser bei den "Look Women of the Year Awards" 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Adeles Einstellung zur Eitelkeit? Total erfrischend! Ich bin ein großer Fan ihrer Ansichten. Hmm, ich kaufe ihr das nicht ab. Ergebnis anzeigen