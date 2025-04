Gastro-Mord: So spannend wird der kommende Wiener "Tatort"

Bald gibt es einen brandneuen und nervenaufreibenden Tatort-Fall für alle Krimi-Fans: Wie ein 33-sekündiger erster Trailer von ARD zeigt, geht es diesmal nach Wien. Mit dabei sind natürlich auch die Spezialisten Moritz Eisner und Bibi Fellner, gespielt von Harald Krassnitzer (64) und Adele Neuhauser (66). Für das beliebte Duo gilt es, ein Verbrechen in einem Luxus-Restaurant zu lösen. Von dem Perfektionismus und der Strenge in der Küche ist besonders die Ermittlerin überwältigt. "Warum tut man sich so einen Job überhaupt an?", fragt sie verdutzt.

Bei dem Restaurant handelt es sich um den Gourmettempel Efeukron. In ihm werden laut dem Sender "jeden Tag die Messer gewetzt – wortwörtlich zum Kochen, aber auch sprichwörtlich untereinander." In der Küche herrscht ein knallhartes Arbeitsklima, damit für das Wohl der reichen Kundschaft gesorgt ist. Dass die militärischen Sitten dort die Gemüter zum Brodeln bringen, ist also vorprogrammiert: Der Chefkoch wird vor seinem Wohnhaus erstochen aufgefunden. Nun gilt es, den kniffligen Fall aufzudecken und alle Verdächtigen genau unter die Lupe zu nehmen.

"Tatort"-Star Harald Krassnitzer ist ein wahres Urgestein in dem Format. Er ist bereits seit 1999 mit dabei und bei seinen Fans als Oberstleutnant Moritz Eisner superbeliebt. Unterstützung bekommt er seit 2011 von seiner Kollegin Adele. Wie sich das Kult-Duo in seinem neuesten Fall anstellt und ob der "lonesome Cowboy" und sein Major den Täter ausfindig machen können, können Fans ganz bald mitverfolgen. Die ganze Folge wird am Sonntag, dem 13. April 2025, zur Primetime im Ersten ausgestrahlt.

ARD Degeto Film / ORF / Hubert Mican Adele Neuhauer und Harald Krassnitzer in ihren "Tatort"-Rollen

© ARD Degeto / ORF /E&A Film / Hubert Mican Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, "Tatort"-Darsteller

