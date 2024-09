Kann Dianas Familie Harrys Streit mit Prinz William beenden?

Seit Prinz Harry (40) der britischen Königsfamilie 2020 den Rücken gekehrt und seine royalen Pflichten an den Nagel gehängt hat, gilt das Verhältnis zu seiner Familie als angespannt. Mit den darauffolgenden Enthüllungen in seinen Memoiren und einem Interview mit Oprah Winfrey (70) soll er es sich besonders mit seinem Bruder Prinz William (42) verscherzt haben. Eine Versöhnung scheint derzeit nicht in Sicht zu sein – oder doch? Mehrere Experten sind der Ansicht, dass die Familie von Prinzessin Diana (✝36) dafür sorgen könnte, dass die Streithähne ihr Kriegsbeil begraben. "Charles Spencer (60) hat bei der Beerdigung seiner Schwester Diana versprochen, sich ständig um seine Neffen William und Harry zu kümmern. [...] Harry kann sich auf Earl Spencer verlassen. Und zweifellos hat der Earl hinter den Kulissen versucht, Brücken zu den Brüdern zu bauen", ist sich der Royal-Experte Pelham Turner im Interview mit Fox News Digital sicher.

Allerdings gebe es auch einen guten Grund dafür, dass sich sowohl Charles als auch seine Schwestern Lady Sarah McCorquodale (69) und Lady Jane Fellowes (67) nicht in die Streitereien einmischen wollen. "Ich denke, die Spencers verstehen, dass die Familiendynamik sehr schwierig ist", betonte Ingrid Seward, eine Expertin für das Königshaus, gegenüber Fabulous und erklärte weiter: "Die Mädchen waren immer sehr darauf bedacht, Harry so gut wie möglich zu beschützen, aber innerhalb der königlichen Familie gibt es eine Grenze bei dem, was sie tun können." Da William als arbeitender Royal viel zu tun habe, sei es vermutlich schwierig, mit ihm in Kontakt zu treten. Auch in Hinblick auf seine privaten Probleme und Sorgen bezüglich der Krebserkrankung seiner Frau Prinzessin Kate (42) und seines Vaters König Charles III. (75) sehen die Spencers davon ab, ihn damit zu belasten, wie Ingrid weiter ausführt: "Sie haben wahrscheinlich das Gefühl, dass es nicht ihre Aufgabe ist, sich einzumischen. Natürlich können sie helfen, aber sie werden sich sehr hüten, sich einzumischen."

Dass Harry ein gutes Verhältnis zur Familie seiner verstorbenen Mutter pflegt, stellte er zuletzt Ende August unter Beweis. Damals reiste er nach London, um der Beerdigung seines Onkels Robert Fellowes (✝82) beizuwohnen. Damals wohnte er jedoch nicht in einem Londoner Hotel oder gar bei den Royals – sondern soll laut Mirror bei Familie Spencer untergekommen sein. Während er sich zu dem traurigen Anlass einer Seite seiner Familie wieder annähern konnte, hatte er bei einem anderen Teil keine Möglichkeit: Mit seinem Bruder William, der auch anwesend war, soll er kein Wort gewechselt haben.

Getty Images Prinz Harry im September 2024

Getty Images Prinz William im September 2024

