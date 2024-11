Gigi ist genervt von Wilsons Einzug bei "Love Island VIP"

Bei Love Island VIP wird Gigis (25) Geduld auf die Probe gestellt. In der fünften Folge zieht nämlich Wilson ein, der Flirt von Gigis Ex Dana Feist. Sofort erkennt der Italiener: "Ich kenne den, der hatte was mit Dana." Auch Wilson war gespannt auf das Aufeinandertreffen. In seinem Vorstellungsvideo erzählt der ehemalige Are You The One?-Kandidat: "Ich bin gespannt auf Gigi, seine Ex-Freundin hab ich kennengelernt, das hat ihm, glaube ich, nicht so gepasst, deswegen bin ich gespannt, was er dazu sagt, dass ich auftauche."

Im Gespräch mit Yasin Mohamed (33) und Danilo Cristilli (28) erklärt Gigi auch, warum er sich nicht über Wilsons Einzug freut: "Ich hatte Beef mit ihm im Club, weil er sie [Dana] vor mir umarmt hat." Auch wenn das einstige Paar zu diesem Zeitpunkt schon getrennt war, habe Wilson ihn damit provoziert. Der Tätowierer habe Gigi dabei in die Augen geschaut, was dem ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten überhaupt nicht passte.

Im Gegensatz zu Gigi freut sich eine Kandidatin besonders über Wilsons Einzug: Melissa Damilia (29). Sie verrät im Gespräch mit Aurelia Lamprecht: "Den habe ich mir gewünscht." Auch Yeliz Koc (31) scheint ganz angetan zu sein: "Ich finde den super. Nicht für mich. Das ist das, was du dir gewünscht hast. Ich freue mich für dich gerade." "Ja, aber vielleicht ist es nicht wie bei euch", zweifelt Melissa und spielt auf die Verbindung von Yeliz und Leandro Fünfsinn an.

Instagram / missfeist Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

RTL2 Melissa Damilia bei "Love Island VIP", 2024

