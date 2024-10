Haben Dana Feist und Wilson eine Chance auf die große Liebe?

Seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen der Reality-TV-Bekanntheit Dana Feist und dem ehemaligen Are You The One?-Kandidaten Wilson. Auf Denise Mertens (34) Halloween-Party spricht der zukünftige "Love Island VIP"- Teilnehmer nun Klartext. "Gibt es eine Chance auf die große Liebe zwischen den beiden?", will Promiflash von dem Tätowierer wissen. "Ich bin offen. Wir haben ja Kontakt", erklärt Wilson vielsagend.

Eine ernsthafte Beziehung scheint der Realitystar nicht auszuschließen. Trotzdem stehen dem potenziellen Paar offenbar einige Hindernisse im Weg. "Das ganze Gerede geht nicht einfach an einem vorbei. Man kriegt das alles mit und wir reden ja auch untereinander darüber. [...] Viele Leute reden über uns, viele Leute reden über sie", kritisiert Wilson die brodelnde Gerüchteküche. Doch trotzdem zeigt er sich positiv: "Das schweißt uns irgendwie auch zusammen. Mal sehen... ."

Die Gerüchte um Dana und Wilson begannen während der diesjährigen "Are You The One?"-Staffel, an der die ehemalige Soldatin teilnahm. Danas Mitstreiterinnen rund um Laura Maria Lettgen zweifelten nämlich an ihrem Singlestatus. Laura wollte aus einer vertrauenswürdigen Quelle wissen, dass Dana außerhalb der Datingshow einen Freund hat – und zwar Wilson. "Ich bin verdammt noch mal Single und es nervt, jedes Mal gesagt zu bekommen: 'Die ist in einer Beziehung'", stritt die Brünette die Vorwürfe während der Sendung immer wieder ab.

Wilson, ehemaliger "Are You The One?"-Kandidat

"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

