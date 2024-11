Leonardo DiCaprio kämpft seit Jahren mit Zwangsstörungen

Schauspieler Leonardo DiCaprio (50), der aus Blockbustern wie Titanic und "Inception" bekannt ist, hat in einem seltenen Einblick in seine persönliche Welt offenbart, dass er seit vielen Jahren im Stillen gegen Zwangsstörungen kämpft. Dieser Teil seiner Lebensgeschichte war bisher weitgehend unbekannt. Der Schauspieler hat gegenüber NHS erklärt, dass es bei ihm vor allem die Tendenz gibt, bestimmte Bewegungsmuster zu wiederholen, wie zum Beispiel nicht auf Risse oder Kaugummiflecken auf dem Boden zu treten.

Seine Zwangsstörungen machen sich besonders während der Dreharbeiten bemerkbar. So konnte es vorkommen, dass der Filmstar einige Minuten benötigte, um zum Set zu gelangen, da er wiederholt über Kaugummiflecken schritt oder mehrmals durch Türen ging. Die Symptome der Erkrankung haben ihm jedoch auch geholfen, bestimmte Charaktere authentisch darzustellen. Ein besonders prägendes Beispiel ist seine Rolle als Howard Hughes in "The Aviator". Howard, ein erfolgreicher Filmproduzent, litt ebenfalls unter dieser psychischen Störung. Diese persönliche Erfahrung gab Leonardo die Möglichkeit, die Rolle mit viel Tiefe zu spielen. Trotz der Herausforderungen betont er laut Express, dass er sich nicht von der Krankheit beherrschen lassen möchte. Manchmal müsse er sich selbst davon überzeugen, dass es in Ordnung sei, Wege nicht mehrfach zu betreten oder Rituale nicht auszuführen.

Abseits der Kamera setzt sich Leonardo, der vor Kurzem seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, für wohltätige Zwecke ein. Mit seiner 1998 gegründeten Stiftung unterstützt er weltweit Projekte zum Schutz bedrohter Ökosysteme und für nachhaltige Entwicklung. Seine Offenheit über persönliche Herausforderungen macht ihn für viele Fans noch greifbarer und zeigt, dass auch hinter dem Glamour Hollywoods Menschen mit echten Problemen stecken. Trotz der Schwierigkeiten hat er es geschafft, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren und zahlreiche herausragende Leistungen zu erbringen, darunter ein Oscar-Gewinn für seine Rolle in "The Revenant".

Anzeige Anzeige

Backgrid Leonardo DiCaprio auf dem Weg zum Set von "Don't Look Up"

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei seiner Oscar-Dankesrede 2016

Anzeige Anzeige