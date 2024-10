Im "The Voice"-Stuhl: John Legend posiert mit seinen Kids

John Legend (45) hat jetzt ein entzückendes Familienfoto geteilt, das alle seine vier Kinder auf dem berühmten roten Stuhl von The Voice zeigt. Während der Dreharbeiten posierte der Sänger und Langzeitjuror der Show mit seinem jüngsten Sohn Wren Alexander (1) auf dem Schoß, der in süßen Jeanslatzhosen und einem weißen T-Shirt gekleidet war. Hinter ihm stand sein Sohn Miles Theodore (6), der liebevoll seine Hände auf die Schultern seines Vaters legte. Neben John saß seine Tochter Luna Simone (8), die ihre Schwester Esti Maxine (1) im Arm hielt. "Mein erstes Foto mit allen vier Kids auf dem Stuhl! Zurück bei den Aufnahmen zur 27. Staffel von 'The Voice!'", betitelte John stolz das süße Foto auf Instagram.

Johns Ehefrau, Chrissy Teigen (38), die auch gerne süße Schnappschüsse der Kinder teilt, liebt die Zeit mit der Familie genauso wie ihr Mann. Bereits Anfang Oktober sprach sie mit dem Magazin People über die bevorstehenden Halloween-Planungen der Familie. Besonders ihr Sohn Miles hat genaue Vorstellungen und möchte in diesem Jahr als sein Idol, der DJ Marshmello, auftreten. Chrissy erzählt, dass sie den Kindern auch Gruppenoutfits vorgeschlagen hat, aber diese bisher nicht so gut bei ihnen ankamen. Trotzdem genießt die Familie Halloween, besonders die Umzüge, die den Kleinen viel Freude bereiten.

Privat läuft es für das Paar als Eltern von vier Kindern entspannter denn je. Im Interview mit dem Magazin People verriet John, dass sie nach der Geburt von Wren und Esti generell gelassener geworden sind. Die Erfahrung mit den ersten beiden Kindern habe viel zur Beruhigung beigetragen. "Die Arbeit bleibt, aber die Nervosität schwindet", erzählt er. Doch gibt der Sänger auch zu, dass das Leben mit zwei Kleinkindern oft chaotisch ist: "Es ist wirklich nonstop Chaos." Es sei jedoch faszinierend, zu beobachten, wie sich die Persönlichkeiten der Kinder entwickeln. Er fügte hinzu: "Man will sie in jeder Sekunde beobachten."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern Miles, Wren, Esti und Luna, Juni 2024

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im August 2024

