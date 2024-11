Blake Shelton zeigt sich nach "The Voice"-Aus erleichtert

Blake Shelton (48) hat kürzlich enthüllt, wie erleichtert er ist, dem "Hamsterrad" des Showbusiness zu entkommen. Der 48-jährige Countrymusiker verabschiedete sich im Jahr 2023 nach zwölf Jahren als Coach von der beliebten TV-Show The Voice. In einem Interview mit dem People-Magazin sprach Blake über sein neues, entschleunigtes Leben. "In den letzten paar Jahren, besonders seit meinem Abschied von 'The Voice', habe ich versucht, achtsam und überlegt zu sein, bevor ich das nächste Projekt angehe", erklärte der Musiker, der mit der Popsängerin Gwen Stefani (55) verheiratet ist.

Im Interview erklärte der 48-Jährige weiter: "Es war Zeit für ein neues Kapitel, ehrlich gesagt. Und ich bin bereit dafür." So hat er nicht nur die TV-Show hinter sich gelassen, sondern auch nach 25 Jahren sein Plattenlabel Warner Music Nashville verlassen und bei BMG unterschrieben. Diese großen Veränderungen haben seine Liebe zur Countrymusik neu entfacht und führten zur Veröffentlichung seiner neuen Single "Texas". Über das Lied sagte er: "Dieses Lied sprang mir einfach ins Auge. Es fühlte sich vertraut an und gleichzeitig wie ein Schritt nach vorne." Er beschrieb den Song als Mischung aus Bekanntem und Neuem, die ihm das Gefühl eines frischen Starts vermittelt habe.

Blake verließ bereits als Teenager seine Heimatstadt Ada in Oklahoma, um seinen Traum von der Musik zu verwirklichen. Nun betonte er, wie wichtig es für ihn sei, wieder als Countrysänger wahrgenommen zu werden. "Es ist einfach großartig für mich, wieder in den Modus zu kommen: 'Hey, ich bin zuerst ein Countrysänger.' Das ist der Grund, warum ich Ada, Oklahoma, als Teenager verlassen habe. Ich möchte nie wieder so weit davon entfernt sein, was ich fühle, wofür ich bestimmt bin", erklärte er.

Getty Images Blake Shelton, Christina Aguilera, Cee Lo Green und Adam Levine, erste "The Voice"-Staffel

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker

