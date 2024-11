Kelsea Ballerini nutzt Michael Bublés geheimen Gesangstrick

Kelsea Ballerini (31) hat ein neues Vor-Auftritts-Ritual, das sie ihrem "The Voice"-Kollegen Michael Bublé (49) verdankt. Bei den CMA Awards 2024 am 20. November enthüllte die Sängerin in einem exklusiven Interview mit E! News, dass Michael ihr einen besonderen Tipp gegeben hat, um ihre Stimme zu schonen. "Vocalzone", verriet Kelsea und beschrieb, wie Michael ihr die Pastillen empfahl: "Er meinte: 'Kelsea, probier diese aus.' Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, die sind fantastisch.' Offenbar nutzen sie alle, aber ich wusste das nicht."

Die Pastillen namens "Vocalzone" helfen dabei, die Stimmbänder zu beruhigen und sind besonders für Menschen geeignet, die ihre Stimme stark beanspruchen. Kelsea, bekannt durch ihren Hit "Blindsided" und ihre energiegeladenen Auftritte, hat diesen Geheimtipp durch Michael entdeckt und ihn in ihr Pre-Show-Ritual integriert. "Ich habe das von Michael Bublé gelernt, als ich 'The Voice' drehte", erklärte sie in dem Interview weiter.

Derzeit bereitet sie sich auch auf ihre Rolle als Coach in der 27. Staffel von "The Voice" vor, wo sie gemeinsam mit Michael, Adam Levine (45) und John Legend (45) auf den roten Drehstühlen Platz nehmen wird. Als einzige Frau unter den Coaches tritt Kelsea, die in einer Beziehung mit Chase Stokes (32) ist, der "Jungs-Runde" bei und bringt eine neue Dynamik in die Show. Die Chemie zwischen den Coaches scheint zu stimmen und Fans können sich auf spannende Duette und Coach-Momente freuen. Kelsea, die seit ihrem Debütalbum "The First Time" im Jahr 2015 eine steile Karriere hingelegt hat, freut sich darauf, ihr Wissen und ihre Erfahrungen in der Show an aufstrebende Talente weiterzugeben.

Getty Images Kelsea Ballerini, Sängerin

Getty Images Michael Bublé, Sänger

