Coach Snoop Dogg zu Tränen gerührt im Finale von "The Voice"

Am vergangenen Montag fand der erste Teil des Finales von The Voice in den USA statt. Neben Coach Snoop Dogg (53) bejubelten auch die anderen Coaches Michael Bublé (49), Reba McEntire und Gwen Stefani (55) voller Stolz die Finalauftritte ihrer letzten verbliebenen Künstler. Wie ein Video auf YouTube offenbart, war der erfahrene Rapper bei der Performance seines Schützlings Jeremy Beloate besonders emotional! Als dieser "What the World Needs Now" von Jackie DeShannon zum Besten gab, kullerten bei seinem prominenten Mentor die Tränen.

Bevor er auf die Bühne kam, scherzte Jeremy noch vor der Kamera darüber, er sei "wie die neue Martha Stewart, wenn sie singen würde." Dies begründete der Sänger damit, dass er und der berühmte Musiker wohl auch ein eher "seltsames Paar" seien. Passenderweise war Martha sogar vor Ort anwesend, um ihren langjährigen Freund Snoop Dogg zu unterstützen. Die eher ungleichen Stars sind bereits seit geraumer Zeit befreundet und traten schon häufiger öffentlich zusammen auf.

Nicht nur mit seinen berühmten Freunden und talentierten Nachwuchsstars verbringt der 53-Jährige gerne seine Zeit, sondern auch mit seiner Familie. Wie viel ihm zum Beispiel seine geliebte Tochter Cori Broadus (25) bedeutet, bewies er erst vor Kurzem bei ihrer Hochzeit. In der "Jennifer Hudson Show" verriet der US-Amerikaner offen, dass er seinem Spross zur Trauung ein besonderes Geschenk machte. Er schenkte ihr wohl eine Million Dollar – umgerechnet also rund 950.000 Euro: "Es ist die Wahrheit, aber das einzige Problem an diesem Geschenk ist, dass sie es noch nicht geöffnet hat."

