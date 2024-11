Gwen Stefani kannte Ehemann Blake vor "The Voice" gar nicht

Gwen Stefani (55) hat in einem Interview mit The Guardian verraten, dass sie vor ihrem Treffen bei The Voice noch nie von ihrem heutigen Ehemann Blake Shelton (48) gehört hatte. "Ich habe nie Country-Musik gehört, also obwohl Blake sehr erfolgreich war, wusste ich nicht einmal, dass er existiert, bevor ich ihn traf", erklärte die Sängerin. Die beiden lernten sich 2014 als Coaches in der Castingshow kennen und sind seit 2021 verheiratet.

Trotz ihrer völligen Unkenntnis der Country-Szene fand Gwen große Freude daran, gemeinsam mit Blake zu singen. Auf ihrem kürzlich erschienenen vierten Studioalbum "Bouquet" ist der Song "Purple Irises" zu hören. Das Duett performten sie auch live bei den Academy of Country Music Awards 2024. Das Album beleuchtet zudem den emotionalen Weg, den die Sängerin nach ihrer Scheidung von Gavin Rossdale (59) im Jahr 2016 durchlaufen hat. "Seit ich ein kleines Mädchen war, träumte ich davon, zu heiraten und diese Liebe zu haben, wie ich sie bei meinen Eltern gesehen habe, und Kinder zu bekommen. Dieser Traum wurde komplett zerstört, und ich musste herausfinden, wie ich weitermachen und einen neuen Traum finden konnte", sagte Gwen im Interview mit People.

Ihre Erlebnisse in den letzten Jahren beschreibt Gwen als einen Neuanfang, bei dem Blake eine wichtige Rolle spielte: "Gott hat mir Blake ins Leben gestellt, und das war einfach ein Wunder." In dem Interview wurde Gwen auch gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, in Zukunft ein ganzes Country-Album mit Blake aufzunehmen. "Ich würde es lieben", antwortete sie und schwärmte weiter: "Er ist sehr bescheiden und weiß gar nicht, wie gut er ist." Blake selbst gab erst kürzlich bekannt, dass er "The Voice" verlassen wird, um sich wieder mehr auf seine Country-Musik zu konzentrieren.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den Academy of Country Music Awards, 2024

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker

