Thomas Gottschalk ist zum dritten Mal Großvater geworden

Die Familie Gottschalk darf sich über neues Babyglück freuen! Laut einem Bericht von Bild ist der deutsche Fernsehmoderator Thomas Gottschalk (74) angeblich zum dritten Mal Opa geworden. Sein jüngster Sohn Tristan Gottschalk und dessen Ehefrau Alexa sollen eine kleine Tochter bekommen haben. Genauere Details zu dem neuen Familienmitglied sind bislang aber noch nicht bekannt. Die stolzen Eltern und der Moderator äußerten sich bislang nicht öffentlich dazu.

Im Jahr 2023 feierten Tristan und Alexa mit ihrer Hochzeit aber bereits einen großen Meilenstein. Zu diesem Zeitpunkt schwärmte der stolze Bräutigam höchstpersönlich im Interview mit der Zeitung von einer Rede, die sein Vater bei der Zeremonie hielt: "Die Gäste haben viel gelacht, wie immer, wenn mein Vater ein paar Worte sagt. Er bekommt das auch in Englisch hin." Die Trauung habe in einem Privatclub in New York City stattgefunden.

Für Thomas ist Tristans Töchterchen bereits das dritte Enkelkind. Tristan hat bereits einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung. Sein Bruder Roman Gottschalk hat ebenfalls einen Sohnemann mit seiner Frau Melissa. Doch damit noch nicht genug! Thomas' Bruder Christoph Gottschalk darf sich ebenfalls demnächst über einen Enkel freuen. Somit wird der Wetten, dass..?-Star bald auch noch Großonkel.

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk mit seiner Familie im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige