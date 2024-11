Haben Xander Stephinger und Lilly schon einen Babynamen?

Xander Stephinger und seine Freundin Lilly sind derzeit in freudiger Erwartung ihres allerersten Nachwuchses. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram gibt die Partnerin des einstigen Make Love, Fake Love-Gewinners nun preis, ob sie bereits einen Namen für ihr ungeborenes Mädchen im Kopf haben. "Nein. Ich finde dieses Thema nach wie vor einfach unfassbar schwer, und ich kann das nicht einfach so", erklärt Lilly und ergänzt: "Wir werden uns das nächste Mal zusammensetzen und das Namensthema noch mal intensiver aufgreifen."

In dem Q&A verrät die Mama in spe noch weitere Details zu ihrer Schwangerschaft, wie unter anderem den errechneten Geburtstermin: Demnach soll ihr Baby am 2. Februar 2025 das Licht der Welt erblicken. Ein Fan möchte zudem von ihr wissen, wie viel Gewicht sie bisher zugenommen hat. "Aktuell zwölf Kilo", verrät Lilly und fügt ihrer Antwort ein unglücklich schauendes Emoji hinzu.

Xander wurde durch seine Teilnahme an der diesjährigen "Make Love, Fake Love"-Staffel mit Antonia Hemmer (24) bekannt und ging im großen Finale sogar als Sieger hervor. Im Mai machte der Bayer dann überraschend seine neue Beziehung zu Lilly öffentlich. Danach ging es Schlag auf Schlag: Neben dem Nachwuchs planen die beiden inzwischen auch schon bald zusammenzuziehen.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Freundin Lilly, September 2024

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger und seine Freundin Lilly

