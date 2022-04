Mia Madisson ist am Boden zerstört. Vor wenigen Tagen machte die Reality Shore-Teilnehmerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Matteo Rocco ein Kind erwartet. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie allerdings bereits große Sorgen: Die Ärzte vermuteten, dass sie eine Fehlgeburt erleiden könnte. Nun hat Mia die traurige Gewissheit: Sie hatte ein Windei – ihr Baby wird nicht zur Welt kommen.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin total aufgelöst bei ihrer Community: "Meine Diagnose ist ein Windei. [...] Das ist eine Schwangerschaft, bei der bei der Befruchtung der Embryo verloren gegangen ist." Nun stehe ihr eine Ausschabung bevor, bei der die Reste des Embryos und des Mutterkuchens aus der Gebärmutter entfernt werden. Außerdem müsse sie in der kommenden Woche operiert werden. Was genau bei dem Eingriff geschehen soll, behielt sie jedoch für sich.

Das Ende der Schwangerschaft belastet Mia sehr. "Mir geht es so elendig, scheiße ey", betonte die Reality-TV-Kandidatin. Es sei für sie eine sehr schlimme Zeit: "Ich hoffe, es geht schnell vorbei."

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Februar 2022

Instagram / teostray Mia Madisson und ihr Ehemann Matteo Rocco

Instagram / shhhmadisson "Paradise Hotel"-Kandidatin Mia Madisson

