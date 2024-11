Top oder Flop? Eve Hewson in gewagtem Outfit bei Premiere

Eve Hewson (33) zog bei der glamourösen Premiere der zweiten Staffel von "Bad Sisters" am Dienstagabend in New York City alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die in der Serie Becka Garvey verkörpert, erschien in einem halbtransparenten Oberteil mit gewagten Cutouts, unter dem ihr schwarzer BH hervorblitzte. Dazu kombinierte die Tochter von Bono (64) einen ausladenden Tüllrock und rote Blumenstickereien. Zusätzlich zu dem außergewöhnlichen Outfit war vor allem der tiefrote Lippenstift der Irin ein echter Hingucker.

Neben Eve sind Sarah Greene, Sharon Horgan und Eva Birthistle in den Hauptrollen der Fernsehserie zu sehen. Obwohl die Show eigentlich eine Komödie ist, geht es auch um sehr ernstzunehmende Themen wie häusliche Gewalt und Mord. Die Dreharbeiten an dem anspruchsvollen Projekt schweißten die vier Frauen zusammen und zwischen ihnen entstand eine echte Freundschaft. Gegenüber Stylist schwärmte Sharon: "Sie sind alle wirklich nett, was für mich, je älter ich werde, das Wichtigste ist. Man verbringt so viel Zeit mit der Arbeit, dass man sich mit tollen Leuten umgeben muss."

Abseits der Schauspielerei ist Eve vor allem als Nachwuchs der Musiklegende Bono bekannt. Der U2-Frontmann war während ihrer Kindheit schon weltberühmt und meist schwer beschäftigt. "Ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater den ganzen Tag gearbeitet hat", erinnerte sich die 33-Jährige im Gespräch mit Byrdie und fügte hinzu: "Er hat nicht aufgehört zu arbeiten, bis er um 22:00 Uhr eingeschlafen ist. Ich habe ihn mein ganzes Leben lang dabei beobachtet."

Getty Images Sarah Greene, Eve Hewson, Sharon Horgan und Eva Birthistle, November 2024

Getty Images Alison Hewson und Bono mit ihren Töchtern Eve Hewson und Jordan Hewson

