Heiße Kandidatin: Wird sie das neue "Bond"-Girl spielen?

Die Fans warten gespannt darauf, wer das neue Bond-Girl an der Seite des nächsten 007-Darstellers sein wird – und nun steht Eve Hewson (33) ganz oben auf der Favoritenliste. Die Schauspielerin, die kürzlich in der Netflix-Serie "The Perfect Couple" als Amelia Sacks beeindruckte, wird von Gambling.com als heiße Anwärterin für die Rolle gesehen. Mit ihrer fesselnden Darstellung hat sie die Aufmerksamkeit der Produzenten auf sich gezogen und könnte schon bald in die Fußstapfen von Ikonen wie Halle Berry (58) und Ursula Andress (88) treten.

Neben Eve haben auch andere talentierte Schauspielerinnen Chancen auf die begehrte Rolle. So steht zum Beispiel die Euphoria-Darstellerin Sydney Sweeney (27) hoch im Kurs. Auch Charlotte Kirk, bekannt aus "Duchess", könnte das neue Bond-Girl werden. "Es wäre eine Ehre, Teil dieses Projekts zu sein", äußerte sie sich bereits gegenüber Sunday Express zu den Gerüchten und fügte hinzu: "Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet und muss vorsichtig sein, was ich sage." Die Spekulationen um die Besetzung heizen die Vorfreude der Fans auf den neuen Streifen weiter an.

Vor allem die Karriere von Eve könnte durch die Rolle das nächste Level erreichen. So ist die Beauty nicht nur für ihre schauspielerische Leistung bekannt, sondern auch als Tochter des U2-Frontmanns Bono (64). Trotz ihres berühmten Vaters hat sie sich einen eigenen Namen in der Schauspielwelt gemacht und legt großen Wert darauf, unabhängig von seinem Erfolg wahrgenommen zu werden. Die Rolle als Bond-Girl würde ihr auf dieser Mission sicher gute Dienste erweisen...

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bono, U2-Frontmann

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige