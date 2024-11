Umuts "Sommerhaus"-Auftritt: Das ist Jana-Maria Herz' Fazit

In der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars sorgten Jana-Maria Herz' (32) Ex-Freund Umut Tekin (27) und seine Freundin Emma Fernlund (23) für ziemlich viel Aufruhr. Nach dem Auftritt des Bachelor in Paradise-Stars, der durch eine Reihe von Ausrastern gekennzeichnet war, zog Jana ein Fazit auf ihrem Instagram-Profil: "Ich habe jetzt die letzten Kapitel von 'Das Sommerhaus der Stars' angeguckt und ich muss euch jetzt ehrlich gestehen, dass ich eigentlich die Gewinnerin bin."

Zwar sprach sie es nicht aus, jedoch lag auf der Hand, dass sie mit ihrer spitzen Bemerkung meinte, dass ihr wahrer Gewinn in der Trennung von ihrem Ex Umut liegt. Ihre Follower pflichteten ihr unter dem Beitrag bei. "Das ist sowas von wahr… habe ich die ganze Zeit über gedacht. Du bist die Gewinnerin!", schrieb ein Nutzer. Viele ihrer Fans betonten, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen könnten, dass Jana überhaupt einmal mit Umut liiert gewesen sei. Dass er mit Emma zusammen ist, mit der er Jana bei Temptation Island V.I.P. betrogen hat, kommentierten einige ihrer Follower mit Häme. "Sei froh, dass Emma dir bei Temptation Island damals den Müll mit rausgetragen hat", meinte ein User und ein weiterer schrieb: "Gut gesagt! Emma ist Umuts Karma."

Im Sommerhaus rasselten Emma und Umut nämlich einige Male aneinander und fochten ihre Streitereien lautstark aus. Doch auch mit den anderen Kandidaten kam es immer wieder zu Reibereien. Der Höhepunkt wurde bei der letzten Nominierung erreicht, bei der Umut im Zentrum einer Eskalation zwischen den Sommerhaus-Kandidaten stand und seine Stimme gegen seine Mitstreiter erhob. Wie er Promiflash kürzlich verriet, bereut der 27-Jährige sein Verhalten mittlerweile: "Wenn ich heute so die Situation einschätze, dann hätte man in solchen Situationen ruhiger reagieren sollen [...]. Selbst, wenn man streitet, kann man das in einem normalen Ton machen und ganz ohne Beleidigungen. Geschämt haben wir uns dafür."

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Influencerin

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin in der neunten Folge "Das Sommerhaus der Stars"

