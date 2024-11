Ariana Grande und Ethan halten Abstand bei "Wicked"-Premiere

Ariana Grande (31) und ihr Freund Ethan Slater (32) zeigten sich am gestrigen Montagabend sehr diskret bei der Premiere von "Wicked" in London. Die Sängerin und der Broadway-Darsteller hielten auf allen Gruppenfotos mit dem Cast Abstand voneinander. Für Paarfotos posierten die beiden "Wicked"-Darsteller ebenfalls nicht. Generell interagierten die Sängerin und der Schauspieler den gesamten Abend nicht miteinander. Der diskrete Auftritt des Paares wirft Fragen auf.

Denn erst vor wenigen Tagen zeigte sich das Paar ganz verliebt auf den Premieren des Musicalfilmes in New York und in Los Angeles. Auf süßen Schnappschüssen von InStyle konnte man Ariana und Ethan sehen, die sich liebevoll anlächelten und sich herzlich umarmten. Ariana richtete die Fliege ihres Freundes, während er sie verliebt anschmachtete. "Er ist immer so bezaubernd. Und er ist so großartig in diesem Film. Er ist ein so wunderbarer Mensch. Ich bin so glücklich, dass die Leute ihn jetzt kennenlernen. Mein Herz ist sehr glücklich", schwärmte die "the boy is mine"-Interpretin erst vor wenigen Tagen gegenüber Entertainment Tonight.

Der Beginn ihrer Beziehung stellte Ariana und Ethan vor einige Herausforderungen. Die beiden lernten sich vor zwei Jahren bei den Dreharbeiten zu "Wicked" in London kennen. Sowohl die Sängerin als auch der Schauspieler waren zu dem Zeitpunkt in Beziehungen und sollen ihren jeweiligen Partner betrogen haben. Ende Oktober sprach Ethan erstmals mit GQ über seine Beziehung mit Ariana. "Ich glaube, es war wirklich schwierig, dass Dinge aus dem Privatleben von der Öffentlichkeit kommentiert und betrachtet werden", erklärte der 32-Jährige. Über ein Jahr lang hielten die Nickelodeon-Bekanntheit und der SpongeBob-Darsteller ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Durch die Veröffentlichung des Films konnten sie sich endlich zusammen zeigen.

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im November 2024

Backgrid /ActionPress Ariana Grande und Ethan Slater in Sydney, 2024

