Fans sicher: Post Malone wird Headliner beim Coachella

Post Malone (29) hat offenbar bestätigt, dass er 2025 als Headliner beim Coachella-Festival auftreten wird. Der Superstar enthüllte kürzlich die Termine seiner kommenden "Big Ass Stadium Tour". Besonders auffällig: Die ersten beiden Konzerte sind für den 13. und 20. April in Indio, Kalifornien, geplant – genau die Wochenenden, an denen das berühmte Coachella-Musikfestival in der Wüste stattfindet. Post Malone-Fans dürfen sich also darauf freuen, ihn auf einer der größten Bühnen der Welt live zu erleben.

Auch wenn von offizieller Seite noch keine Bestätigung für Post Malones Auftritt beim Coachella-Festival vorliegt, sieht laut TMZ alles danach aus, als sei er einer der drei Hauptacts. Neben den Auftritten in Indio plant Post insgesamt 25 weitere Konzerte in großen Stadien in den USA und Kanada. Begleitet wird er dabei von Jelly Roll und Sierra Ferrell, die als Support-Acts auftreten werden. Der Vorverkauf für die Tour startet am Dienstag, den 26. November.

Post Malone, der privat eigentlich Austin Richard Post heißt, hat sich seit seinem Durchbruch 2015 mit dem Hit "White Iverson" zu einem der einflussreichsten Künstler seiner Generation entwickelt. Mit Hits wie "Rockstar" und "Circles" hat er weltweite Erfolge gefeiert. Ein Auftritt beim Coachella-Festival würde für den Musiker eine Rückkehr in die kalifornische Wüste bedeuten, wo er bereits 2018 im Sahara-Zelt aufgetreten ist und seitdem in verschiedenen Jahren als Gast überall auf dem Gelände zu sehen war.

MEGA Post Malone, Sänger und Restaurantbesitzer

Getty Images Post Malone, Sänger

