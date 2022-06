Post Malone (26) hat gleich mehrere Gründe zu feiern! Im Mai verkündete der Rapper überraschend, dass er zum ersten Mal Papa wird. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht einmal bekannt, dass er überhaupt eine Freundin hat! Wer die Dame ist, ist nach wie vor ein Geheimnis. Doch jetzt verriet Post Malone stolz: Ihr Baby hat das Licht der Welt erblickt – außerdem will er die Mutter seines Kindes heiraten!

Das enthüllte der Musiker heute in der "The Howard Stern Show": Post Malone ist Papa geworden: Es ist ein Mädchen! Die Kleine sei bereits vergangenen Monat in Los Angeles zur Welt gekommen. Mehr Details wie den Namen plauderte er nicht aus – aber dafür seine weiteren Zukunftspläne: Der 26-Jährige will die Baby-Mama zu seiner Frau machen! Wann und wo genau, ist aber nicht bekannt.

Auch wenn Post Malone sein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält, äußerte er sich im Mai gegenüber TMZ zu seinem Babyglück: "Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in meinem Leben, ich bin so glücklich wie noch nie. Für mich beginnt jetzt ein ganz neues Leben [...] Es ist Zeit, mich um meinen Körper, meine Familie und meine Freunde zu kümmern und jeden Tag so viel Liebe zu verbreiten, wie wir können", schwärmte er.

Getty Images Post Malone, Sänger

Getty Images Post Malone im Februar 2020

Getty Images Post Malone im April 2022

