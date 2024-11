Kerstin Otts Frau Karolina lacht über deren Kontroll-Macken

Obwohl Kerstin Ott (42) mittlerweile zu Deutschlands berühmtesten Musikerinnen gehört, scheint sie dennoch nicht den Boden unter den Füßen verloren zu haben. Ihre Bodenständigkeit ist auch das, was viele ihrer Fans am meisten an der Schlagersängerin schätzen. Im ZDF-Magazin "Volle Kanne" gibt sie jetzt sogar zu, dass sie immer noch täglich ihr Bankkonto checke – aus Sicherheitsgründen. Karolina, mit der Kerstin seit einigen Jahren verheiratet ist, stört das überhaupt nicht. "Meine Frau lacht sich oft kaputt, weil ich so ein doppelter Boden-Heini bin. Es gibt Schlimmeres", meint Kerstin im Interview.

Dass Kerstin sich so krampfhaft Sorgen darüber macht, dass etwas mit ihrem Geld passieren könnte, kommt nicht von Ungefähr. Immerhin lernte sie auch schon eine ganz andere Art zu leben kennen: Bevor Kerstin im Jahr 2016 durchstartete, war sie eine Zeit lang obdachlos und wohnte in ihrem Auto. Diese Erinnerungen plagen sie auch heute noch. Wie sie gegenüber Ilka Petersen in der NDR-Sendung "DAS!" vor wenigen Wochen zugab: "Wenn man dann irgendwann Geld zur Seite packen kann, dann hat man auf einmal Angst, dass einem das weggenommen wird." Deswegen seien ihre Verlustängste heute sogar noch größer als früher.

Im kommenden Jahr hat Kerstin Großes vor: Nachdem sie vor einigen Wochen ihr aktuellstes Album veröffentlicht hat, geht sie im kommenden Herbst damit auf Tournee! Wie die "Regenbogenfarben"-Interpretin selbst auf Instagram angekündigte, werde sie in 26 Städten im deutschsprachigen Raum ihre Show abliefern. Dabei dürfen sich ihre Fans natürlich auf Songs von der "Für immer für dich"-Platte und auch ihre größten Hits freuen.

Getty Images Kerstin Ott, Schlagersängerin

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

