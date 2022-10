Obdachlos im Winter: Kerstin Ott musste im Auto schlafen

Kerstin Ott (40) gehört zu den erfolgreichsten Stars der Schlagerwelt! Seit ihrem Überraschungserfolg mit dem Song "Die immer lacht" lebt die Sängerin ihren Traum mit Konzerten, Auszeichnungen und TV-Auftritten. Doch zuvor erlebte Kerstin auch dunkle Zeiten – über die sie gegenüber ihren Fans ganz offen spricht. Jetzt verriet sie, dass sie sogar eine Zeit lang obdachlos war und im Auto schlafen musste.

Sie sei damals in der Ausbildung zur Polizistin gewesen und habe gemerkt, dass der Job nichts für sie gewesen sei, erzählte Kerstin nun in der "Webtalkshow". Hals über Kopf habe sie daher gekündigt – ohne etwas Neues in petto zu haben: "Leider war das dann zur Winterzeit. Ich habe nicht so schnell eine Wohnung bekommen, wie ich es mir erhofft hatte." Drei Wochen lang habe sie daraufhin in ihrem Auto übernachtet.

Rückblickend könne sie aber auch dieser schwierigen Phase etwas Gutes abgewinnen: "Ich kann heute viel besser und schneller entscheiden, wann es richtig ist, in die andere Richtung zu gehen." Es sei eben eine Zeit gewesen, die zum Leben dazugehöre, betonte die 40-Jährige.

Getty Images Kerstin Ott auf der Echo-Verleihung 2016

Getty Images Kerstin Ott im Dezember 2020 in Leipzig

Instagram / kerstinott_official Kerstin Ott, Sängerin

