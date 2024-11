Shannon Beador und ihr Ex John einigen sich im Rechtsstreit

Shannon Beador (60) und ihr Ex-Partner John Janssen haben ihren laufenden Rechtsstreit offiziell beigelegt. Sieben Monate nachdem John eine Klage von umgerechnet über 70.000 Euro gegen Shannon eingereicht hatte, die er ihr während ihrer Beziehung geliehen haben soll, haben die beiden nun offenbar eine Einigung erzielt. In Gerichtsunterlagen vom 15. November, die dem Magazin People vorliegen, heißt es, dass eine "Mitteilung über die Beilegung des gesamten Falls" eingereicht wurde. Damit scheint der Rechtsstreit für beide Parteien abgeschlossen zu sein.

In dem Schreiben gab John an, dass er und Shannon eine Einigung erzielt haben und dass eine kommende Einstellung des Verfahrens "unbedingt" und innerhalb von 45 Tagen eingereicht würde. Dies geschah nur eine Woche, nachdem die Realitystars einen Prozess mit Geschworenen beantragt hatten. In denselben Dokumenten erklärten die Ex-Partner, dass sie bereit seien, eine Vergleichsverhandlung abzuhalten – obwohl zu diesem Zeitpunkt noch kein Datum festgelegt war. Die genauen Bedingungen der Einigung sind jedoch noch unklar.

Shannon und John waren in einer Beziehung, die auch durch die Medien Aufmerksamkeit erfuhr – nicht zuletzt wegen ihrer Präsenz in der beliebten Reality-TV-Show "The Real Housewives of Orange County". Während ihrer gemeinsamen Zeit wurden die beiden regelmäßig von Zuschauern beobachtet, die ihre Höhen und Tiefen mitverfolgten. Zuletzt machte die US-Amerikanerin jedoch mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam: Sie wurde wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt und war in einen Autounfall verwickelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / shannonbeador John Janssen mit Shannon Beador, 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / shannonbeador Shannon Beador und John Janssen im Juni 2021

Anzeige Anzeige