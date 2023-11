Nach Autounfall: Shannon Beador dreht für neue TV-Show!

Es scheint ihr wieder besser zu gehen! Shannon Beador (59) machte zuletzt eher durch negative Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Abgesehen von ihrer turbulenten Liebesbeziehung mit ihrem On-off-Partner John Janssen setzte sich die "The Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit unter Alkoholeinfluss ans Steuer ihres Autos – und verursachte einen Unfall, bei dem sie sich das Handgelenk brach. Nun wurde Shannon zum ersten Mal seit ihrem Crash wieder bei der Arbeit gesehen!

Die TV-Bekanntheit wurde in Phoenix gesichtet, als sie mit ihren Freundinnen Tamra Judge und Vicki Gunvalson am Set ihrer neuen Show "Tres Amigos" ankam. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, macht die Blondine anscheinend einen fitten Eindruck. In ein schwarzes T-Shirt und schwarze Leggings gekleidet, trägt sie eine Jeansjacke und einen Mariachi-Hut über dem Arm. Auffallend ist außerdem, dass die Reality-TV-Darstellerin sich offensichtlich bereits von ihrem Gips trennen durfte.

Für ihren Ausflug unter Alkoholeinfluss wurde die 59-Jährige kürzlich verurteilt: Ins Gefängnis muss sie zwar nicht, dafür wird ihre Strafe auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt. Zudem muss sie eine Geldstrafe zahlen, 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und an einem neunmonatigen Alkoholprogramm teilnehmen.

Anzeige

Instagram / shannonbeador John Janssen und Shannon Beador, 2022

Anzeige

Instagram / shannonbeador Shannon Beador, Realitystar

Anzeige

Instagram / shannonbeador Shannon Beador, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de