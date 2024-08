Shannon Beador fährt nach betrunkenem Autounfall wieder

Shannon Beador (60) ist zurück hinter dem Steuer, nachdem sich vor knapp elf Monaten ein unschöner Vorfall ereignete. Nach einem Streit mit ihrem Ex-Partner John Janssen verursachte die Real Housewives-Bekanntheit betrunken einen Autounfall und beging dann sogar noch Fahrerflucht. Auf Fotos von Page Six wird der Realitystar jetzt erstmals wieder auf dem Fahrersitz gesehen. Shannon hält sich jedoch offenbar an die ihr auferlegten Regeln: Auf den Schnappschüssen sieht man, wie sie vor der Fahrt in einen tragbaren Alkoholtester pustet, um ihre Nüchternheit zu beweisen.

Wegen des Autounfalls musste sich Shannon vor Gericht verantworten. Nach dem Verkehrsdelikt drohte der 60-Jährigen sogar eine Gefängnisstrafe. Doch das Gericht entschied zu ihren Gunsten: Die TV-Persönlichkeit kam mit einer dreijährigen Bewährungsstrafe davon. Der unschöne Vorfall hatte für Shannon aber trotzdem Konsequenzen: Sie wurde zu einer Geldstrafe und 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Ebenfalls sollte sie an einem neunmonatigen Alkoholprogramm teilnehmen, das sie nun offenbar erfolgreich abgeschlossen hat.

Shannons Verhalten hatte jedoch nicht nur juristische Folgen, denn auch persönlich hatte der Realitystar mit seiner Tat zu kämpfen. Vor allem als Mutter von drei Töchtern schien sie unter ihrem eigenen Fehlverhalten zu leiden. In der 18. Staffel von "Real Housewives of Orange County" entschuldigte sie sich unter Tränen bei ihren Kindern. "Ich bin so traurig und gedemütigt, dass ich euch enttäuscht habe. Was für ein Vorbild bin ich mit 59 Jahren?", gab sie Sophie, Stella und Adeline sichtlich mitgenommen zu verstehen.

Getty Images Shannon Beador im Dezember 2023

Instagram / shannonbeador Shannon Beador und ihre Töchter im Dezember 2023

