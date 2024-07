Nach Trennung von John: Shannon Beador will nicht daten

Shannon Beador (60), bekannt aus The Real Housewives of Orange County, spricht offen über ihr Liebesleben nach der Trennung von John Janssen im November 2022. Zwar habe sie im Moment gar keine Lust auf Dates – doch die gebürtige Kalifornierin betont, dass sie die Hoffnung auf eine neue Beziehung nicht aufgegeben hat. In einem Interview mit People verrät sie, dass sie sich momentan auf ihr Wachstum und ihre Selbstfindung konzentriert. "Ich habe null Verlangen nach einer Beziehung gerade. Wer hätte das gedacht?", äußert sich Shannon zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus.

Dennoch glaubt Shannon weiterhin an die große Liebe! "Ich habe die Liebe nicht aufgegeben", verdeutlicht sie und fügt hinzu: "Ich habe immer noch den Traum, mit jemandem eine Partnerschaft einzugehen." Im Moment genießt sie ihr Leben als Single aber offenbar in vollen Zügen – ihrer Ex-Liebe trauert sie nämlich schon lange nicht mehr hinterher. "Ich vermisse die Beziehung überhaupt nicht. Und wenn ich zurückblicke und so viele Teile davon sehe, bin ich dankbar, dass sie zu Ende gegangen ist", fasst die 60-Jährige zusammen.

Shannon und John waren dreieinhalb Jahre lang ein Paar, bevor er die Beziehung beendete. Während Shannon zugab, dass sie die Beziehung nicht vermisse und sogar wünschte, sie wäre früher zu Ende gegangen, schien John schnell über sie hinwegzukommen. Besonders erschreckend für die Fans war, dass John sich bald mit Alexis Bellino, einer weiteren "Real Housewives of Orange County"-Protagonistin, zusammentat. Rund sechs Wochen nach der Trennung ging er mit Alexis eine neue Beziehung ein und genoss öffentliche Auftritte mit ihr.

Nicht nur im Liebesleben ging es turbulent her – Shannon musste auch einen Gerichtsprozess durchstehen. Ende 2023 wurde sie zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem sie betrunken einen Autounfall verursacht und in ein Haus in Newport Beach gefahren war. Im Gegensatz zu dem Schrecken, den die Fans nach diesem Vorfall verspürten, kam Shannon vergleichsweise glimpflich davon: Drei Jahre auf Bewährung, eine Geldstrafe, 40 Stunden gemeinnützige Arbeit und die Teilnahme an einem neunmonatigen Alkoholprogramm standen auf dem Urteil.

Shannon Beador, TV-Star

John Janssen und Shannon Beador, 2022

Shannon Beador mit John Janssen

