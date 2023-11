Urteil gefallen: Shannon Beador bekommt Bewährungsstrafe!

Da ist sie noch mal glimpflich davon gekommen! Shannon Beador (59) hatte kürzlich nach einem Streit mit ihrem On-off-Partner John Janssen betrunken einen Autounfall gebaut. Dabei war sie in ein Haus in Newport Beach gefahren. Vor wenigen Tagen dann die Gewissheit: Die "The Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit muss sich dafür verantworten. Und in diesem Fall ist nun das Urteil gefallen: Shannon kommt mit einer Bewährungsstrafe davon!

Wie TMZ berichtet, muss die 59-Jährige nicht ins Gefängnis, sondern kommt mit drei Jahren auf Bewährung davon. Das ist aber nicht alles: Die Reality-TV-Beauty muss zusätzlich eine Geldstrafe zahlen und 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten sowie an einem neunmonatigen Alkoholprogramm teilnehmen. Für den Bezirksstaatsanwalt Todd Spitzer ist dieses Urteil zu milde – er hätte Shannon gern hinter Gittern gesehen.

Bislang hat sich die TV-Bekanntheit noch nicht zu ihrer Verurteilung geäußert. Vor wenigen Tagen posierte sie aber noch glücklich im Netz. Zusammen mit ihren Real-Housewives-Ladys Vicki Gunvalson (61) und Tamra Judge strahlte sie im Partner-Look für ein Bild auf Instagram. Glaubt ihr, Shannon äußert sich noch zu ihrem Urteil? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / shannonbeador John Janssen und Shannon Beador, 2022

Instagram / shannonbeador Shannon Beador, Realitystar

Instagram / shannonbeador Shannon Beador, Realitystar

Glaubt ihr, dass Shannon sich zu ihrem Urteil äußern wird? Ja, ich denke schon. Nein, sicherlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



