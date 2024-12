Shannon Beador reagiert auf Interview von Ex zum Auto-Crash

Shannon Beador (60) war im vergangenen Jahr nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund John Janssen betrunken Auto gefahren und hatte einen Unfall verursacht – ihr Verflossener reichte wegen des Vorfalls eine Klage gegen sie ein. Kürzlich brach er sein Schweigen und berichtete, wie er den Abend in Erinnerung hatte – dass er sich nach all den Monaten nun diesbezüglich äußert, scheint der Schauspielerin sauer aufzustoßen. "Es ist mir egal", behauptete Shannon zwar zu Gast bei "Jeff Lewis Live", fügte jedoch hinzu: "Mach dein Interview, sag, was du zu sagen hast, und dann verschwinde. Ich habe dir dein Geld gezahlt. Geh weg. Ich will nicht mehr über dich reden."

Die Real Housewives-Bekanntheit war im September 2023 mit dem dreifachen Wert des gesetzlichen Promille-Limits in den USA mit dem Auto unterwegs gewesen und krachte in ein Wohngebäude. Wie John gegenüber Entertainment Tonight berichtete, sei es zuvor zu einer Auseinandersetzung der beiden gekommen. Ihm zufolge sei die Blondine in Rage geraten, habe ihn körperlich attackiert und zudem seine Kinder bedroht. Anschließend sei sie dann hinter das Steuer ihres Wagens gestiegen und mit quietschenden Reifen losgefahren. "Sie fuhr dabei um Haaresbreite an einer meiner Töchter vorbei", erinnerte sich der Versicherungsvertreter.

Für ihr Vergehen bekam Shannon eine Bewährungsstrafe. Vor Gericht entschied man sich laut TMZ dafür, dass die "The Real Housewives of Orange County"-Darstellerin nicht ins Gefängnis muss, aber für drei Jahre auf Bewährung ist. Zudem musste sie eine Geldstrafe zahlen und 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Außerdem war die 60-Jährige zur Teilnahme an einem neunmonatigen Alkoholprogramm verpflichtet. Shannon beschreibt die Nacht ihres Unfalls als "den schlimmsten Moment meines Lebens". "Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich bin unglaublich dankbar, dass niemand zu Schaden kam", erklärte sie im November letzten Jahres.

Getty Images Shannon Beador, TV-Bekanntheit

