Trunkenheit am Steuer: Shannon Beador trinkt trotzdem weiter

Im vergangenen Jahr rückte Shannon Beador (60) mit einem unschönen Vorfall in den Fokus der Medien. Nach einem Streit mit ihrem Ex-Partner John Janssen verursachte die Real Housewives-Bekanntheit betrunken einen Autounfall und beging dann sogar noch Fahrerflucht. Dem Alkohol hat die TV-Persönlichkeit trotz des Zwischenfalls dennoch nicht abgeschworen. Zu Gast bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen (56)" erklärt die berühmte Hausfrau: "Zurzeit kann ich ein paar Drinks trinken und habe die Kontrolle." Sie leide nicht unter einer Abhängigkeit: "Wenn ich merke, dass Alkohol ein Problem für mich wird, werde ich mich damit auseinandersetzen. Aber im Moment geht es mir gut!"

Aus ihren Fehlern habe Shannon trotzdem gelernt. Die Sozialstunden, zu denen sie damals verurteilt worden war, habe sie bereits abgearbeitet. Dafür habe sie in einem Secondhand-Laden und in einer Kirche mitgeholfen. Statt ihre Gefühle im Alkohol zu ertränken, gehe die 60-Jährige heute an die frische Luft. Das Atmen helfe ihr als neuer Bewältigungsmechanismus. Obwohl es der US-Amerikanerin heute besser geht, denkt sie noch oft an ihren Unfall. "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht darüber nachdenke, was passiert ist und wie dankbar ich bin, dass niemand verletzt wurde", zeigt sie sich reumütig.

Nach dreieinhalb Jahren Beziehung hatten sich Shannon und John im November 2023 getrennt. Danach lieferte sich das On-off-Paar eine öffentliche Schlammschlacht. John verklagte seine Ex-Freundin sogar und verlangte von ihr rund 68.000 Euro. Diesen Betrag habe sich die TV-Persönlichkeit von John für ein Facelifting geliehen und nie zurückgezahlt. Shannon behauptet das Gegenteil: Es sei ein Geschenk ihres Liebsten gewesen. Eine gerichtliche Entscheidung darüber, wer recht behält, steht noch bevor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannon Beador im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / shannonbeador John Janssen und Shannon Beador, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Shannon trotz ihres betrunkenen Unfalls weiterhin Alkohol trinkt? Ich finde es nicht schlimm. Sie kennt jetzt ja offenbar ihre Grenzen. Nicht gut. Sie sollte ganz aufhören nach so einem Unfall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de