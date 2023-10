Shannon Beador wird wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt!

Sie wird nun zur Rechenschaft gezogen! Die "The Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit Shannon Beador (59) sorgte zuletzt für einige Negativ-Schlagzeilen aus ihrem Privatleben. Neben ihrer turbulenten On-off-Beziehung zu ihrem Partner John Janssen verursachte sie nach einem Streit mit ihm betrunken einen Autounfall – und das hat jetzt Konsequenzen für die Reality-TV-Darstellerin: Shannon muss sich deswegen schon bald vor Gericht verantworten!

Wie TMZ berichtet, wurde die 59-Jährige nun offiziell angeklagt, nachdem sie vor einigen Wochen betrunken in die Seite eines Hauses in Newport Beach gefahren sein soll. Ihr wird unter anderem Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht vorgeworfen. Eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden verrät dem Onlinemagazin, dass sie nach dem Unfall einen Blutalkoholspiegel von umgerechnet über zwei Promille hatte.

Erst kürzlich meldete sich auch ihr Housewives-Co-Star Emily Simpson (47) zu Wort. Gegenüber Entertainment Tonight verriet die 47-Jährige, dass sie hoffe, dass Shannon aus dem Unfall lernt. Sie müsse vor allem "Verantwortung übernehmen und erkennen, was passiert ist und wie schwerwiegend es war."

Anzeige

Instagram / shannonbeador John Janssen und Shannon Beador, 2022

Anzeige

Instagram / shannonbeador Shannon Beador, TV-Star

Anzeige

Getty Images Shannon Beador, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Glaubt ihr, Shannon wird sich bald selbst dazu äußern? Ja, ganz sicher! Nein, ich denke nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de