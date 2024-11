Gitarrist vom "James Bond"-Titelsong Vic Flick ist gestorben

So gut wie jeder kennt wohl die legendäre Titelmelodie der berühmten James Bond-Filme. Vic Flick, der Gitarrist, der hinter den bekannten Tönen steckte, ist am 14. November im Alter von 87 Jahren verstorben. Wie unter anderem The Sun berichtet, verkündete der Sohn des Musikers die traurige Nachricht in den sozialen Medien. Vic litt in den letzten Jahren seines Lebens an einer Alzheimer-Erkrankung.

Die ikonische Titelmelodie, komponiert von Monty Norman, wurde im Jahr 1962 aufgenommen und entwickelte sich zum Erkennungsmerkmal der Agenten-Filme. Berichten zufolge machte diese Aufnahme den Musiker aber zu allem anderen als einem reichen Mann – angeblich soll er umgerechnet nur knapp sieben Euro für die Aufnahme erhalten haben. Erst Jahre später erhielt er die Anerkennung, die ihm gebührte: 2013 wurde er vom National Guitar Museum als "einer der größten Gitarristen der Welt" geehrt.

Seine Finger waren zwar für eine der bekanntesten Melodien der Popkultur verantwortlich – den Mann, der dahinter steckte, kannten wohl nur die wenigsten mit Namen. In den Sechzigerjahren spielte er als Studiomusiker auf Hunderten von Aufnahmen. Unter anderem begleitete er Rockstars wie die Beatles, Paul McCartney (82), Eric Clapton (79) und The Bee Gees mit seinem Gitarrenspiel.

Getty Images Vic Flick im Oktober 2002

Getty Images Vic Flick (M.) mit seiner Band The Fab Four

