Oti Mabuse schätzt Ehemanns Unterstützung im UK-Dschungel

Für ihre Teilnahme an der britischen Version des Dschungelcamps musste sich die "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here"-Kandidatin Oti Mabuse (34) von ihrem Mann und ihrer einjährigen Tochter trennen. Die Strictly Come Dancing-Bekanntheit schwärmte gegenüber ihren Dschungel-Mitbewohnern Alan Halsall und Coleen Rooney (38) von der Reaktion ihres Partners Marius, der sich nun erst mal alleine um ihre Tochter kümmern wird: "Wisst ihr was, ich habe einen wirklich tollen Ehemann. Als ich gegangen bin, hat er gesagt: 'Danke, dass du mir das zutraust.' Er ist so unglaublich!"

Auch wenn Oti ihren Mann in der Survival-Show als "mehr als fähig" bezeichnet, die Dinge zu Hause reibungslos am Laufen zu halten, hat die Jurorin trotzdem immer im Kopf, was bei ihrer Familie in der Heimat gerade passieren könnte: "Ist es nicht verrückt, wie sehr man organisiert ist? Sogar wenn man wegfährt, denkt man: 'Das ist die Zeit, zu der sie essen, das ist die Zeit, zu der sie schlafen.'" Dank ihres Vertrauens in Marius muss sich die Schwester von Motsi Mabuse (43) aber keine Sorgen um ihr Baby machen.

Sogar Tausende Kilometer von ihren Liebsten entfernt, wird die gebürtige Südafrikanerin ihre Mama-Rolle nicht ablegen. "Ich denke, ich werde eine tröstende Mutter im Camp sein. Ich kann mir Geschichten anhören und motivieren", verriet Oti gegenüber Mirror. Außerdem will sie die anderen Camper mit ein paar Tanzschritten unterhalten und vielleicht sogar eine eigene Talentshow im Dschungel veranstalten. Nach der Geburt ihrer Tochter soll die Profitänzerin wieder dazu bereit sein, sich von ihrer abenteuerlustigen und witzigen Seite zu zeigen. "Ich fühle mich bereit für eine Veränderung und möchte etwas ganz anderes machen", erklärte sie vor ihrer Reise in das Dschungelabenteuer.

Anzeige Anzeige

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und ihr Mann Marius mit ihrem Baby, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / otimabuse Profitänzerin Oti Mabuse mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige