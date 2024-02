Nach Geburt: Oti Mabuses Baby lag sechs Wochen in Klinik

Das war ein großer Schock für sie! Oti Mabuse (33) wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal stolze Mama einer kleinen Tochter. Die Schwester von Motsi Mabuse (42) teilte vorab mit ihren Fans auf Social Media vermehrt Einblicke in ihre Schwangerschaft und nahm diese auf ihre Reise als werdende Mama mit. Wie dramatisch die Zeit nach der Geburt war, verrät sie jetzt: Oti erlitt eine Blutvergiftung und ihr Baby musste sechs Wochen lang in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im Podcast "Happy Mum Happy Baby" erzählt die frischgebackene Mutter von den traumatisierenden Wochen: "Ich glaube, wir konnten sie eine Woche lang nicht halten, weil sie immer noch in einem Inkubator mit Drähten lag und Gelbsucht hatte!" Doch es kam noch schlimmer. Oti enthüllt: "Und sie hatte Infektionen, weil ich eine Sepsis hatte!"

Obwohl die Tänzerin die Geburt ihres Babys an Weihnachten verkündete, war die Kleine bereits im Oktober als Frühchen auf die Welt gekommen. "Sie war in den ersten sechs Wochen in einem kritischen Zustand", merkt Otsi an, daher habe sie die Geburt zunächst nicht öffentlich gemacht. "Es läuft nicht immer alles nach Plan, vor allem, wen man ein kleines Frühchen hat."

Anzeige

Instagram / otimabuse Oti Mabuse im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und ihr Baby

Anzeige

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und ihr Mann Marius mit ihrem Baby, Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de