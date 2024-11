Sam Hunt und Hannah Lee Fowler erwarten ihr drittes Kind

Ein Kind nach dem anderen! Sam Hunt (39) und seine Ehefrau Hannah Lee Fowler erwarten bereits ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes ihr drittes Baby. Der Country-Sänger verkündete die Neuigkeiten in dem Podcast "Audacy's Katie & Company" mit den Worten: "Jetzt wird es ernst." Das Kind soll voraussichtlich im Mai zur Welt kommen, was für Sam nicht schnell genug sein kann: "Ich bin überglücklich, kann es kaum erwarten!" Das Paar hat bereits die zweijährige Tochter Lucy Louise und den zwölf Monate alten Sohn Lowry Lee.

Die kleine Lucy soll sich jetzt schon über ihr Geschwisterchen freuen, auch wenn sie noch nicht ganz verstehen kann, was das bedeutet. Der 39-Jährige erzählte von einem süßen Moment, in dem die Familie über den Zuwachs redete: "Ich sage, Mama bekommt ein Baby, und wir zeigen auf ihren Bauch, und sie sagt: 'Nein, ich bekomme ein Baby!'" Aufgrund des nun dritten Kindes plant Sam in nächster Zeit, karrieretechnisch etwas zurückzutreten. "Ich werde hoffentlich – in den nächsten paar Jahren – eine Pause vom Touren einlegen", gab er im Podcast ebenfalls bekannt.

Die süßen Baby-News wurden etwa ein Jahr nach der Geburt von Lowry Lee verkündet. In einem Instagram-Post betitelte der "Body Like a Back Road"-Sänger ein Foto, das die frischgebackene vierköpfige Familie zeigte, mit einem simplen "Danke dir, Gott." Der Name des Sohnes soll eine Verbindung zu seinen Eltern haben: Lowry ist nämlich Sams zweiter Vorname und Lee der seiner Frau Hannah.

Sam Hunt mit seiner Tochter Lucy Lu

Sam Hunt, seine Frau Hannah Lee Fowler und ihre beiden Kinder

