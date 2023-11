Sam Hunt und Hannah Lee Fowlers Nachwuchs ist auf der Welt!

Endlich können sie ihr Baby in den Armen halten! Sam Hunt (38) und Hannah Lee Fowlers Beziehung war vergangenes Jahr auf die Probe gestellt worden: Zwei Mal hatte die Krankenschwester die Scheidung von dem Sänger eingereicht, doch sich beide Male wieder umentschieden. Seitdem scheinen die beiden wieder glücklich miteinander zu sein. Im April wurde bekannt, dass sie sogar ein zweites Kind erwarten. Und nun ist Sam und Hannahs Baby auch endlich da!

Das teilt der 38-Jährige seinen Fans ganz beiläufig mit einem Schnappschuss auf Instagram mit. Darauf hält er seine Tochter Lucy Lu auf dem Arm und posiert neben seiner Frau – die ein Baby im Arm hält! "Danke dir, Gott", schreibt der stolze Zweifachpapa unter den Schnappschuss. Das genaue Geburtsdatum, Geschlecht und den Namen seines Nachwuchses verrät Sam allerdings noch nicht.

Unter seinem Post gratulieren dem "Hard To Forget"-Interpreten zahlreiche Fans zu der Geburt seines zweiten Sprosses. "Was für eine schöne Familie. Herzlichen Glückwunsch" und "Ein neues Baby! Was für ein großartiger Segen!", schreiben zwei User. Ein weiterer kommentiert: "Ich habe mich schon gefragt, ob sie das Baby bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch!"

Getty Images Sam Hunt und Hannah Lee Fowler

Instagram / samhuntmusic Hannah Lee Fowler und Sam Hunt, Januar 2021

Getty Images Sam Hunt und Hannah Lee Fowler im November 2018 in Nashville

