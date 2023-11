Sam Hunt verrät den Namen und das Geschlecht seines Babys!

Er lüftet das Geheimnis! Sam Hunt (38) und Hannah Lee Fowler haben turbulente Jahre hinter sich: Mehrmals hatte die US-Amerikanerin die Scheidung von ihrem Mann eingereicht und wieder zurückgezogen. Mittlerweile scheinen sie ihr Beziehungsdrama aber komplett hinter sich gelassen zu haben und sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Erst kürzlich bestätigte das Paar, dass sein zweites Kind das Licht der Welt erblickt hat. Nun geben Sam und Hannah das Geschlecht und den Namen ihres Babys preis!

Unter dem Schnappschuss, mit dem der "Take Your Time"-Interpret die Geburt seines Babys angekündigt hatte, wollte ein Fan das Geschlecht des Neugeborenen wissen. "Ein Junge!", verrät Sam stolz. In einem anderen Kommentar schreibt er dann auch ganz beiläufig den Namen seines Sohnes: Er heißt Lowry Lee. Wann genau der Kleine geboren wurde, behält Sam allerdings weiterhin für sich.

Die meisten Fans des Musikers finden den Namen seines zweiten Kindes super. "Ich liebe seinen Namen", schreibt ein User. Zwei weitere meinen begeistert: "Oh mein Gott, so süß!" und "Ich liebe den Zweitnamen für euren süßen Jungen. Herzlichen Glückwunsch an euch und eure Familie! Willkommen auf der Welt, Lowry Lee!"

Instagram / samhuntmusic Sam Hunt mit seiner Tochter Lucy Lu

Getty Images Hannah Lee Fowler und Sam Hunt

Getty Images Sam Hunt, Musiker

