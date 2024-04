Nach Versöhnung: So glücklich sehen Sam Hunt und Hannah aus!

Sam Hunt (39) und Hannah Lee Fowler strahlen vereint bei den diesjährigen CMT Music Awards in Austin, Texas! Es ist das erste Mal seit der Versöhnung, dass sich das Paar gemeinsam auf dem roten Teppich zeigt – zuletzt tat es dies vor ganzen sieben Jahren. Eine kurze Trennung im Jahr 2022 und zwei Kinder später scheinen die beiden jedoch wieder so verliebt wie zuvor zu sein. Der Country-Sänger zeigt sich in einem Tweed-Anzug mit hellblauem Hemd, seine Frau präsentiert dagegen ein figurbetontes, schwarzes Kleid mit Spitzendetails. Doch nicht nur auf dem roten Teppich ist Sam an diesem Abend zu sehen – der Musiker performt auch seinen neuen Song "Locked Up" auf der Bühne.

In seinem Lied soll sich Sam auf seine Vergangenheit beziehen und unter anderem über seine Verhaftung im Jahr 2019 singen. Er bekannte sich 2021 zweier Vergehen wegen Trunkenheit am Steuer schuldig und musste seinen Führerschein abgeben, wie Entertainment Tonight berichtete. Auch seiner Frau widmet der zweifache Vater ein paar Textzeilen. "Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ja, ich dachte, es hätte mich gekostet, die Liebe und das Licht meines Lebens", heißt es in der Single. Damit spricht Sam offenbar das kurzzeitige Liebes-Aus der beiden vor zwei Jahren an – Hannah reichte im Februar 2022 die Scheidung ein.

Laut TMZ verrieten die Scheidungsunterlagen damals nicht nur Ehebruch als Trennungsgrund der beiden, sondern auch, dass sie ihr erstes Kind erwarteten! Ob das vielleicht auch dazu führte, dass sich Sam und Hannah wieder versöhnten? Denn nur zwei Monate nach dem Einreichen der Scheidung zog die damals werdende Mama sie auch schon wieder zurück. Damals erklärte eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight: "Sam und Hannah arbeiten an ihrer Beziehung. Sie freuen sich sehr darauf, ihr gemeinsames Mädchen willkommen zu heißen und konzentrieren sich darauf." Im Mai kam dann auch schon besagte Tochter Lucy Louise zur Welt – und knapp anderthalb Jahre später bekamen sie Sohn Lowry Lee. Schon kurz davor offenbarte Sam in einem Interview, wie das Vatersein sein Leben veränderte: "Es ist ziemlich unglaublich, was Kinder, die in dein Leben treten, für dich tun können."

Anzeige Anzeige

Getty Images Hannah Lee Fowler und Sam Hunt

Anzeige Anzeige

Instagram / samhuntmusic Sam Hunt, seine Frau Hannah Lee Fowler und ihre beiden Kinder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr der Meinung, die Beziehung von Sam und Hannah hat nach den vielen Höhen und Tiefen nun endlich festen Bestand? Ich denke schon! Die beiden wirken sehr glücklich. Ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher ... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de