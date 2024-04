"Ich genieße jede Sekunde": Sam Hunt schwärmt vom Vatersein

Sam Hunt (39) genießt sein Familienleben in vollen Zügen! Der Countrysänger ist vor wenigen Monaten zum zweiten Mal Vater geworden und könnte wohl nicht glücklicher mit seinem Nachwuchs sein. Im Interview mit E! News bei den CMT Awards kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Es läuft großartig! Ich genieße jede Sekunde davon. Ja, ich habe auf einmal zwei Kinder in 21 Monaten, einfach so. Ein kleines Mädchen – die Ältere der beiden – und einen kleinen Jungen." Seine Partnerin Hannah Lee Fowler und er müssen zwar die eine oder andere schlaflose Nacht durchstehen, aber trotzdem "schwebe ich auf Wolke sieben, seit das erste da ist und das zweite ist einfach... Ich meine, ich kann es nicht fassen."

Auf dem roten Teppich der Preisverleihung feierten der 39-Jährige und seine Partnerin ihr Red-Carpet-Comeback. Vor sieben Jahren strahlten sie zuletzt zusammen auf einem roten Teppich – zwischendurch waren sie für eine Zeit getrennt. Jetzt scheint aber alles in bester Ordnung zu sein: Sam und seine Liebste posierten strahlend im Blitzlichtgewitter. Hannah hakte sich liebevoll bei ihrem Mann ein, während er fröhlich lächelte.

Ihr Ehedrama haben die beiden wohl endgültig hinter sich gelassen! Zweimal hatte die Krankenschwester die Scheidung von dem Musiker eingereicht, sich dann aber doch umentschieden. Seit der Geburt ihrer Tochter Lucy Lu im Juni 2022 scheinen die beiden wieder glücklich miteinander zu sein. Bei der Bekanntgabe der Geburt seines Sohnes Lowry Lee im November des vergangenen Jahres wurde deutlich, wie froh und dankbar Sam für seine Frau und seine Sprösslinge ist. "Danke dir, Gott", schrieb er zu einem Foto mit Hannah und den beiden Kindern.

Getty Images Sam Hunt und Hannah Lee Fowler bei den CMT Music Awards, April 2024

Instagram / samhuntmusic Sam Hunt mit seiner Tochter Lucy Lu

