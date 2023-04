Scheidungsdrama: Sam Hunt und Hannah bekommen zweites Baby

Sam Hunt (38) und Hannah Lee Fowler werden erneut Eltern! Das Paar hatte vergangenes Jahr eine schwere Zeit durchgemacht. Die Krankenschwester hatte zweimal die Scheidung von dem Sänger eingereicht, sie aber beide Mal wieder zurückgezogen. Ein möglicher Grund dafür könnte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes im Juni 2022 gewesen sein. Mittlerweile scheinen die Eheleute sich wieder zusammen gerauft zu haben. Nun werden sie ein zweites Baby bekommen!

Entertainment Tonight erfuhr dies von einem Fan des Musikers. Denn der 38-Jährige hatte wohl während seines Auftritts im Resorts World Theatre in Las Vegas am vergangenen Freitagabend verkündet, dass er noch mal Vater wird. Sam hatte auch mitgeteilt, dass die schwangere Hannah und die kleine Lucy ihn in die Stadt in Nevada begleiteten.

Zuletzt hatte der baldige Zweifachpapa seine Tochter erstmals öffentlich gezeigt. Auf Instagram hatte der "23"-Interpret ein emotionales Video gepostet, das er mit "Generationen" betitelt hatte. Darin zeigt sich Sam total nachdenklich in der Natur, während ein sentimentales Voiceover abgespielt wird. In einer Sequenz hält er dann ganz stolz Lucy auf dem Arm.

