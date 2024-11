Fans enttäuscht von Post Malones Auftritt bei den CMA Awards

Post Malone (29) hat die Zuschauer bei den diesjährigen Country Music Association Awards in Nashville überrascht – allerdings nicht auf die gute Art. Der einstige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post heißt, trat gemeinsam mit Chris Stapleton (46) auf, um als allerersten Song des Abends "California Sober" zu performen. Anschließend widmete er seiner Tochter den Song "Yours". Doch anstelle von Applaus erntet er auf X herbe Kritik. "Meine Güte, Post Malone klingt furchtbar. Kein Wunder, dass er so viel Autotune benutzt", schimpft ein User, während ein anderer scherzt: "Er klang bei seinem Auftritt wie eine sterbende Ziege."

In einem Video auf YouTube kann man sich selbst ein Bild von der Performance des "Congratulations"-Interpreten machen. Chris, mit dem sich Post Malone bei seinem ersten Song die Bühne teilt, ist ein alter Hase in der Countrybranche und macht einen sichereren Eindruck auf der Bühne. Der jüngere Musiker scheint mehrfach Probleme mit den hohen Tönen zu haben und kreischt etwas. Doch trotz der Schwierigkeiten lachen beide während ihres Auftritts und umarmen sich zum Schluss herzlich.

Posty hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur musikalisch verändert. Bevor im Mai 2022 seine Tochter zur Welt kam, ging es dem Weltstar gar nicht gut. "Vor vier Jahren war ich auf einem schwierigen Weg. Ich habe mit allem gerungen. Es gab nur Einsamkeit", gestand er diesen Sommer zu Gast bei "CBS Sunday Mornings". Sein Alltag war von psychischen Problemen und Alkoholmissbrauch geprägt: "Man steht auf, weint sich aus, trinkt und lebt dann sein Leben weiter. Und wenn man sich dann wieder hinlegt, trinkt man noch mehr und weint sich aus." Für seine kleine Familie schaffte es der 29-Jährige allerdings, sich aus dieser Lage zu befreien.

Getty Images Chris Stapleton und Post Malone bei den CMA Awards 2024

Getty Images Post Malone, Dezember 2019

