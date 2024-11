Miranda Lambert kuschelt bei CMAs mit ihrem Ehemann Brendan

Dass Miranda Lambert (41) und ihr Mann Brendan McLoughlin (33) schwer verliebt sind, bewiesen die beiden jetzt wieder auf dem roten Teppich der Country Music Association Awards. In perfekt abgestimmten Looks glänzte das Paar für die Fotografen – und konnte dabei kaum die Finger voneinander lassen. Mit verliebten Blicken posierten sie Arm in Arm. Dabei schmiegte die Sängerin sich an ihren Partner und neigte leicht den Kopf in seine Richtung. Brendan hingegen hielt seine Liebste liebevoll fest und strahlte dabei von einem Ohr zum anderen. In jedem Fall lieferten die beiden einen der süßesten Pärchenauftritte an dem Abend.

Wie innig die Beziehung von Miranda und Brendan ist, verriet sie erst vor einigen Wochen im Interview mit Us Weekly. "Wir sind sehr entspannt. Wenn wir nicht arbeiten, bin ich in meinem Innenhof und hänge ab", lachte der Countrystar. Musik scheint aber eine gemeinsame Leidenschaft von Miranda und ihrem Gatten zu sein – denn auf ihren kleinen Partys dürfe die richtige Musik nicht fehlen: "Wir machen uns Drinks und hören Musik. Manchmal veranstalten wir die besten Partys nur für uns allein. Er liebt das, was er 'Happy Hour Music' nennt – Matchbox Twenty und Goo Goo Dolls. [...] Manchmal sage ich zu ihm: 'Wir leben sozusagen auf einem Date', was ziemlich toll ist."

Verheiratet sind Miranda und Brendan bereits seit 2019. Zuvor führte die 41-Jährige eine vierjährige Ehe mit ihrem Kollegen Blake Shelton (48). Die beiden trennten sich 2015. Blake ist mittlerweile mit Gwen Stefani (55) zusammen. Ihr Ehe-Aus erklärte das einstige Traumpaar damals so: "So haben wir uns unsere Zukunft nicht vorgestellt." Allerdings gab es viele Spekulationen um die Trennung. Wie Hello! berichtete, gab es unter anderem Gerüchte, dass einer von beiden fremdgegangen sei. Das bestätigte sich aber nie. Gleichzeitig entstand die Vermutung, Miranda und Blake seien sich beim Thema Nachwuchs uneinig gewesen.

Getty Images Brendan McLoughlin und Miranda Lambert im Juni 2022

Getty Images Miranda Lambert und Blake Shelton im November 2014

