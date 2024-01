Miranda Lambert verrät: Ihr Ehemann ist ihr größter Kritiker

Seit 2001 steht Miranda Lambert (40) in der Öffentlichkeit. Über die Jahre konnte sich die US-Amerikanerin einen Namen als eine der größten Country-Sängerinnen der Welt machen. Millionen von Fans lieben die 40-Jährige und ihre Songs wie "White Liar" oder "Bluebird". Doch neben der vielen Fan-Liebe bekommt sie von ihrem Ehemann Brendan McLoughlin auch einiges an Kritik. Tatsächlich ist Brendan Mirandas größter Kritiker!

Das verrät die "Little Red Wagon"-Interpretin in der "Tamron Hall Show". "Mein Mann sagt mir die Wahrheit. Er sagt mir die harte Realität, und ich find das richtig gut", erzählt Miranda. Ein Problem habe sie damit demnach nicht – ganz im Gegenteil. "Jeder braucht jemanden in seinem Leben, der einem die Wahrheit sagt", findet die Grammy-Preisträgerin.

Seit 2019 ist die Sängerin mit dem Polizisten verheiratet. Im November strahlten die beiden auf dem roten Teppich der CMA Awards. Während Brendan einen schicken schwarzen Smoking trug, zog Miranda in einem rosafarbenen, bodenlangen Kleid mit schwarzen Spitzenverzierungen die Blicke auf sich.

Getty Images Brendan McLoughlin und Miranda Lambert, 2023

Getty Images Miranda Lambert und Brendan Mcloughlin

Getty Images Brendan McLoughlin und Miranda Lambert im November 2022

