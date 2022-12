Woran ist die Ehe von Miranda Lambert und Blake zerbrochen?

Miranda Lambert (39) und Blake Shelton (46) galten als das Traumpaar Hollywoods! Ganze neun Jahre lang waren die Country-Stars gemeinsam durchs Leben gegangen. Im Jahr 2015 wagten sie sich vor den Traualtar und schworen sich ewige Liebe. Die hielt aber leider nicht lange, denn bereits im darauffolgenden Jahr gaben die beiden ihre Scheidung bekannt. Woran ist die Liebe von Miranda und Blake nur gescheitert?

In einem gemeinsamen Statement, die die Musiker nach ihrer Trennung abgaben, erklärten die Noch-Eheleute damals: "So haben wir uns unsere Zukunft nicht vorgestellt." Es wurden Hello! zufolge immer wieder Gerüchte verbreitet, dass einer von beiden fremd gegangen sei und auch darüber, dass sie beim Thema gemeinsame Kinder unterschiedlicher Meinung waren.

Heute fließen bei Miranda und Blake keine Tränen mehr über ihre gescheiterte Ehe. Denn die Ex-Partner sind wieder glücklich vergeben. Blake ist jetzt mit der "Don't Speak"-Interpretin Gwen Stefani (53) verheiratet, während Miranda mit dem Polizisten Brendan McLoughlin den Bund der Ehe einging.

Getty Images Blake Shelton und Miranda Lambert im Februar 2012

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Januar 2020

Getty Images Brendan McLoughlin und Miranda Lambert im November 2022

